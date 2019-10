ASCOLI PICENO – Pierluigi Paoletti titolare rappresentante della storica azienda ascolana, Bibite Paoletti, produttrice di bibite gassate da oltre cento anni, sarà ospite questa sera al programma di Rete4, Quarta Repubblica, trasmissione condotta dal giornalista Nicola Porro e dedicata alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia.

L’appuntamento odierno sarà dedicato alla Sugar Tax con un’analisi approfondita e importanti ospiti in studio: Lorenzo Fontana, deputato della Repubblica italiana per la Lega, Alessia Morani, del Pd sottosegretario alla Sviluppo economico, Alessandro Sallusti, direttore responsabile del quotidiano il Giornale e Stefano Cappellini, giornalista de La Repubblica. Al dibattito parteciperà anche Pierluigi Paoletti, l’azienda ascolana produttrice di bibite tradizionali italiane dal 1922 è da sempre un’emblema del Made in Italy per questo settore, in Italia e nel mondo.



