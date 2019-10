ASCOLI PICENO – Sono ore di trepidazione nel capoluogo. Il 22 ottobre, alle 16.30, si terrà ad Ascoli una conferenza del Patron, e proprietario, della società bianconera Massimo Pulcinelli.

C’è da fare chiarezza sul caso Giuliano Tosti: il presidente dell’Ascoli Calcio si sarebbe dimesso da presidente e, forse, uscito dal Consiglio d’amministrazione. E’ ipotizzato un collegamento con il licenziamento di Marco Arturo Costantini, direttore amministrativo della società bianconera perché la sua figura non sarebbe più prevista.

Altra grana, scoppiata nelle ore scorse, da risolvere è la questione della sede legale di un possibile trasferimento a Roma: Piceno Oggi, il 21 ottobre, ha raccolto delle smentite a riguardo ma la “patata bollente” ora tocca a Massimo Pulcinelli che dovrà chiarire anche su questa questione e illazione.

Le prime parole del Patron: “Tosti si dimette, spero cambi idea altrimenti ne prenderemo atto. Non credo che la mia decisione di togliere un costo non necessario (n.d.r. licenziamento Costantini) possa creare tutto ciò. Ovviamente spiace sopprimere un posto di lavoro. Immagino che le dimissioni da presidente siano per altri motivi, parleremo presto di persona, ci siamo sentiti al cellulare in questi giorni. Giuliano Tosti rimarrà comunque socio e all’interno del Consiglio dell’Amministrazione”. Smentito il trasferimento della sede legale dal capoluogo a Roma.

