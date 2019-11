ANCONA – Una nuova opportunità per gli artisti marchigiani con Made in Marche, il progetto promosso da Amat – circuito multidisciplinare di teatro danza, musica e circo delle Marche che cura la formazione del pubblico e la distribuzione di spettacolo nelle Marche dal 1976, oltre ai tradizionali spettacoli, festival e rassegne – realizzato in collaborazione con la Regione Marche.

Giovedì 28 novembre alla Rotonda a Mare di Senigallia, dalle ore 10, si svolgerà una giornata di conoscenza con gli artisti che operano professionalmente nelle Marche nell’ambito di teatro, danza, musica e circo contemporaneo, allo scopo di mappare le realtà esistenti e sviluppare percorsi di collaborazione per le diverse attività dell’ente con quelle più interessanti. Agli artisti sarà chiesto di illustrare, in un tempo contingentato, la propria identità artistica e i progetti in modo sintetico ed efficace.

Per partecipare è obbligatorio iscriversi inviando una email all’indirizzo c.tringali@amatmarche.net, entro e non oltre il 22 novembre. Informazioni:c.tringali@amatmarche.net, Amat 071 2075 880.

L’azione si inserisce nel più ampio percorso dell’ente, presieduto da Gino Troli e diretto da Gilberto Santini, Amat per le Marche volto a promuovere progetti specialia favore della creatività giovanile, siano essi artisti, operatori culturali, associazioni, organizzatori e produttori che necessitano di un sostegno non solo economico ma anche di partenariato tecnico per lo sviluppo della propria attività e si affianca all’articolata progettualità di Amat in campo nazionale, grazie anche alle numerose reti e network a cui aderisce, e internazionale con i numerosi progetti europei di cui è partner.

