ASCOLI PICENO – Voglia di festività nel capoluogo.

Giunto alla 14° edizione il Villaggio di Natale di Ascoli Piceno si appresta ad aprire in piazza Arringo.

Un appuntamento per adulti e bambini è in arrivo nel capoluogo piceno fino al 6 gennaio, diventando l’occasione per passare una giornata di divertimento e shopping in attesa della festa più amata dell’anno.

Duemila metri quadrati che accoglieranno attrazioni ed eventi, coordinati dall’Assessorato agli Eventi del Comune che, in accordo con gli organizzatori, hanno elaborato un cartellone con decine di iniziative, molte delle quali rivolte ai più piccoli.

Tra l’altro ritorneranno le fantastiche tombole, manifestazioni cinofile, spettacoli gospel e di musica anni 80/90, fino al clou del 6 gennaio con la befana in piazza del popolo.

Ma la parte da leone nel Villaggio Natalizio la farà la pista di ghiaccio con i suoi 400 mq di divertimento e le tante casette in legno con artigiani e commercianti provenienti da tutt’Italia: da Avellino a Bari, da Norcia a Roma e poi da Fermo, Firenze, con i loro prodotti per un regalo di Natale unico e ideale.

Sui banchi prodotti pugliesi, di Norcia, miele, tartufo, bigiotteria fatta a mano e unica, palline natalizie decorate in vetro e maglia, prodotti tipici da forno, cover, guanti e cappelli tradizionalmente colorati provenienti dall’Honduras, maioliche e souvenir in ceramica, e tanto altro.

Per info: 334/3239570.

