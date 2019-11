ASCOLI PICENO – Una risata e via. La crew satirica di “C’era una volta” sta cercando informazioni in merito all’onorevole Rachele Silvestri, ascolana (M5S), di cui sembra si siano perse le tracce. Sembra che in un anno e mezzo non abbia presentato neanche una proposta di legge come prima firmataria.

In questo è in buona compagnia, nel Piceno: lo stesso si può dire dell’onorevole Giorgia Latini (Lega) e del senatore Giorgio Fede (M5S). C’è sempre tempo, comunque.

