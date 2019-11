ASCOLI PICENO – Appuntamento con la musica e giovani talenti nella città delle Cento Torri.

Domenica 17 novembre, alle ore 11, al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno,

si conclude la rassegna “Domenica in Musica” curata dalla compositrice Ada Gentile con il supporto del Comune, dei Clubs Lions Host e Soroptimist di Ascoli nonché di Pierluigi ed Elisa Ambrosi Sacconi Rosati. Il concerto di chiusura vedrà in scena due giovani pianisti: il diciassettenne ascolano Alessio Falciani ed il quindicenne bolognese Alessandro Di Paola.

Il primo studia attualmente con il Maestro Lorenzo di Bella al Conservatorio di Teramo dopo aver frequentato varie master classes con docenti di altissimo livello come Michele Marvulli, Daniel Rivera e Pasquale Iannone. Nel 2015 ha ricevuto dal Miur la “Menzione d’onore” agli esami di Stato come “eccellenza del territorio della Provincia di Ascoli in campo musicale”.

Il secondo ha iniziato a studiare pianoforte a soli 5 anni ed ha ottenuto 33 primi premi , di cui 12 assoluti, in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Tra questi ricordiamo il 1° premio all’International Piano Competition di Salisburgo del 2017 con il debutto in concerto alla Wiener Saal del Mozarteum. Verranno eseguite opere di Bach-Busoni, Liszt, Schumann e Beethoven. L’ingresso è libero e, alla fine del concerto verrà offerto un aperitivo dalla cantina Pantaleone.

