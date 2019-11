ASCOLI PICENO – Una iniziativa lodevole. Le farmacie della provincia di Ascoli Piceno di nuovo in campo, pronte a dire No al diabete: infatti fino a sabato 16 novembre, in oltre 200 farmacie marchigiane si potrà effettuare gratuitamente lo screening del diabete e ricevere utili suggerimenti. Nel progetto 2019 Federfarma Ascoli vede coinvolto anche l’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli e Fermo e la Federazione Regionale delle associazioni di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani.

Sono operative in sede provinciali le seguenti farmacie: ad Acquaviva picena la farmacia Strozzieri, ad Appignano del Tronto Semplicio Angelini, ad Ascoli piceno le farmacie Fortuna, del Duca, Ex Chiaretti, Loffreda, Massimo Pallotta, Righetti, Serra, a Castel di Lama Tamburrini, a Castignano Angelini Marinucci, a Castorano Isacco, a Colli del Tronto D’Avella, a Folignano le farmacie Ferretti e Villa Pigna, a Grottammare Giacinti e Cocci Grifoni, a Massignano Carpentieri, a Monsampolo Fofò, a Montedinove la comunale, ad Offida Marinelli, a Pagliare la farmacia Pagnoni, a Roccafluvione Valeri, a San Benedetto del Tronto le farmacie D’Aurizio, Eredi Carlini, Lauri, Pelletti e Rosini.

Pasquale D’Avella, presidente di Federfarma Ascoli ed anche della Federazione regionale, pone l’accento sul fatto che “ancora una volta i farmacisti marchigiani vogliono dimostrare alle istituzioni regionali la rilevanza del loro ruolo nel tessuto sociale, proseguendo nel lavoro svolto negli ultimi anni; quest’anno cercheremo, in aggiunta, anche di dimostrare come sia possibile risparmiare tenendo sotto controllo i casi di diabete già conclamati, controllare l’aderenza alla terapia e conseguentemente ridurre i ricoveri non necessari”.

Emilio Augusto Benini, come presidente della Federazione regionale associazione diabetici, precisa “una efficace educazione sanitaria è il percorso migliore per affrontare e prevenire il diabete di tipo 2, malattia cronico-degenerativa di forte impatto sociale”.

