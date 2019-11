ASCOLI PICENO – Da poche ore hanno iniziato il loro servizio d’Istituto nelle Stazioni Carabinieri del Piceno 4 nuovi Carabinieri provenienti dalle Scuole Allievi.

I giovani Carabinieri appena giunti, ricevuti stamane, 14 novembre, dal Comandante Provinciale, Colonnello Ciro Niglio, nella Caserma Piermanni, si andranno a sommare al dispositivo che quotidianamente il Comando Provinciale di Ascoli Piceno mette in campo, al fine di contrastare le varie forme di reato ed incrementare la sicurezza percepita dai cittadini. Gli stessi contribuiranno, con la loro competenza professionale a fornire, in un’ ottica di rassicurazione sociale, risposte concrete alle richieste della cittadinanza.

In particolare, i 4 Carabinieri neo giunti saranno impegnati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, ai reati predatori, nel controllo della circolazione stradale con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope e nella prevenzione delle varie forme di degrado urbano. L’aumento di organico garantirà, quindi, un maggiore controllo del territorio, sia in termini quantitativi (con un maggior numero di pattuglie) sia in termini qualitativi.

