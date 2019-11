Sarà introdotto in fase di test per poi apparire definitivamente la prossima stagione nei playoff e playout

MILANO – Grande novità quella deliberata durante l’assemblea odierna della Lega B.

Anche nel campionato cadetto infatti, è stato votato e approvato l’utilizzo della tecnologia in campo, che sarà impiegata a partire dalle gare dei playoff e playout di questa stagione.

Con una news e con un post sui social Lega da l’annuncio: “La Serie BKT accresce il suo valore introducendo il VAR con l’obiettivo di garantire maggior prestigio al campionato cadetto! Nel corso di questa stagione si svolgerà la fase di test per essere poi impiegato in via definitiva nei playoff/playout e nella regular season dei successivi campionati.

Nel calcio, vengono detti Video Assistant Referee e Assistant Video Assistant Referee i due ufficiali di gara che collaborano con l’arbitro in campo esaminando le situazioni dubbie della partita tramite l’ausilio di filmati. Questo metodo di arbitraggio viene comunemente chiamato sistema VAR.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.