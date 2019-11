CASTEL DI LAMA – Sinistro nell’entroterra ascolano.

Nella tarda serata del 22 novembre incidente vicino Castel di Lama. Un’auto ha colpito il palo della rotatoria che collega Salaria e raccordo sulla strada che porta anche alla zona industriale.

Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi e Forze dell’Ordine per i rilievi.

