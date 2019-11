ASCOLI PICENO – Di seguito riportiamo un articolo comparso sul blog di Francesco De Silvestre, giornalista ascolano. Non aggiungiamo commenti perché il testo è abbastanza chiaro ed esplicito.

Solo 8 (su 630) de­pu­ta­ti pre­sen­ti lu­ne­dì 25 no­vem­bre alle 10:30 quan­do nel­l’au­la di Mon­te­ci­to­rio era in pro­gram­ma la di­scus­sio­ne sul­le “di­spo­si­zio­ni ur­gen­ti per l’ac­ce­le­ra­zio­ne e il com­ple­ta­men­to del­le ri­co­stru­zio­ni in cor­so nei ter­ri­to­ri col­pi­ti da even­ti si­smi­ci”

A vol­te ci sono im­ma­gi­ni che espri­mo­no e de­scri­vo­no me­glio di mi­glia­ia di pa­ro­le de­ter­mi­na­te si­tua­zio­ni. Una di que­ste è quel­la pub­bli­ca­ta lu­ne­dì su twit­ter dal de­pu­ta­to del Pd Fi­lip­po Sen­si che mo­stra i ban­chi di Mon­te­ci­to­rio (per chi non lo sa­pes­se sede del­la Ca­me­ra) vuo­ti alle 10:30 quan­do ini­zia­va in aula la di­scus­sio­ne sul de­cre­to si­sma (“Con­ver­sio­ne in leg­ge del de­cre­to leg­ge 24 ot­to­bre 2019, n. 123, re­can­te di­spo­si­zio­ni ur­gen­ti per l’ac­ce­le­ra­zio­ne e il com­ple­ta­men­to del­le ri­co­stru­zio­ni in cor­so nei ter­ri­to­ri col­pi­ti da even­ti si­smi­ci”).

Non ser­vi­reb­be nep­pu­re sot­to­li­nea­re l’im­por­tan­za di quel prov­ve­di­men­to, quan­to sia at­te­so e con qua­li spe­ran­ze dal­la po­po­la­zio­ne del cen­tro Ita­lia che da ol­tre 3 anni vive que­sto in­ter­mi­na­bi­le in­cu­bo. E’ op­por­tu­no an­che ri­cor­da­re come sul ter­re­mo­to si sia gio­ca­ta una buo­na par­te del­la cam­pa­gna elet­to­ra­le del­le ele­zio­ni del 2018 e an­co­ra oggi è fon­te di scon­tro fe­ro­ce tra l’at­tua­le go­ver­no gial­lo-ros­so e l’op­po­si­zio­ne, così come fino al­l’e­sta­te tra il go­ver­no gial­lo-ver­de e l’al­lo­ra op­po­si­zio­ne.

Per que­sto, ma an­che e so­prat­tut­to per una que­stio­ne di de­cen­za e di se­rie­tà, ci si aspet­te­reb­be che, quan­do si di­scu­te un prov­ve­di­men­to così im­por­tan­te che ri­guar­da le po­po­la­zio­ni col­pi­te dal ter­re­mo­to, l’au­la se non com­ple­ta­men­te al­me­no sia in gran par­te pie­na. In­ve­ce lu­ne­dì quan­do ini­zia la di­scus­sio­ne dei 630 de­pu­ta­ti ne sono pre­sen­ti so­la­men­te 7, più la re­la­tri­ce del prov­ve­di­men­to (la de­pu­ta­ta mar­chi­gia­na del Mo­vi­men­to 5 Stel­le Pa­tri­zia Ter­zo­ni) e il vi­ce­mi­ni­stro Vito Cri­mi. E’ giu­sto ri­cor­da­re i loro nomi non per­ché sia­no così me­ri­te­vo­li (in fon­do stan­no sem­pli­ce­men­te svol­gen­do il pro­prio do­ve­re, quel­lo per cui sono sta­ti vo­ta­ti) ma sem­pli­ce­men­te per­ché, al­me­no in que­sto caso, non me­ri­ta­no di es­se­re ac­co­mu­na­ti agli al­tri de­pu­ta­ti.

Si trat­ta di Fi­lip­po Sen­si, Ema­nue­le Fia­no, Ma­rio Mor­go­ni e Ste­fa­nia Pez­zo­pa­ne del Pd, Sil­via Fre­go­lent di Ita­lia Viva, Pao­lo Tran­cas­si­ni di Fra­tel­li d’I­ta­lia e Si­mo­ne Bal­del­li di For­za Ita­lia. Con il pas­sa­re del­le ore qual­che al­tro de­pu­ta­to ar­ri­va, in­tor­no alle 13 quan­do poi la se­du­ta vie­ne so­spe­sa se ne con­ta­no una ven­ti­na pre­sen­ti. Pro­ba­bil­men­te la ver­go­gna non si sco­pri­reb­be se non fos­se per uno dei de­pu­ta­ti pre­sen­ti, Fi­lip­po Sen­si, che po­sta su twit­ter due foto che mo­stra­no gli scran­ni vuo­ti con un paio di com­men­ti sar­ca­sti­ci. “Di­scus­sio­ne ge­ne­ra­le in aula sul de­cre­to si­sma poi si par­le­rà an­che di emer­gen­za cli­ma­ti­ca e am­bien­ta­le, amen” scri­ve il de­pu­ta­to dem che poi, sem­pre in ma­nie­ra sar­ca­sti­ca, ag­giun­ge: “il lu­ne­dì è gior­no di di­scus­sio­ne ge­ne­ra­le e i col­le­ghi han­no mol­to da fare sul ter­ri­to­rio”.

Qual­cu­no, sot­to alle foto e alle pa­ro­le del de­pu­ta­to, si uni­sce al­l’i­ro­nia. “La col­pa è di chi met­te que­ste di­scus­sio­ni il lu­ne­dì mat­ti­na”. “Dai… vi sie­te mes­si d’ac­cor­do per far­ci uno scher­zo”. La mag­gior par­te dei com­men­ta­to­ri, però, rea­gi­sce con com­pren­si­bi­le sde­gno, lan­cian­do pe­san­ti ac­cu­se, as­so­lu­ta­men­te con­di­vi­si­bi­li di fron­te ad un si­mi­le spet­ta­co­lo. D’al­tra par­te an­che tra i po­chi de­pu­ta­ti pre­sen­ti l’im­ba­raz­zo è pa­le­se.

“In ef­fet­ti è spia­ce­vo­le do­ver con­sta­ta­re che per la di­scus­sio­ne su un prov­ve­di­men­to così im­por­tan­te ci sia una così scar­sa pre­sen­za di col­le­ghi – sot­to­li­nea nel suo in­ter­ven­to il de­pu­ta­to mar­chi­gia­no Ma­rio Mor­go­ni – que­sto in­dub­bia­men­te non de­po­ne a fa­vo­re del­l’at­ten­zio­ne su una que­stio­ne che, per mol­ti aspet­ti, an­co­ra ri­ve­ste ele­men­ti di dram­ma­ti­ci­tà”. Non solo, pro­prio a se­gui­to del­la scar­sis­si­ma pre­sen­za di de­pu­ta­ta in se­ra­ta una nota del­la Ca­me­ra sta­bi­li­sce che “il se­gui­to del di­bat­ti­to è rin­via­to ad al­tra se­du­ta”.

D’al­tra par­te che fret­ta c’è, i “ter­re­mo­ta­ti” aspet­ta­no da ol­tre 3 anni, gior­no più gior­no meno, set­ti­ma­na più set­ti­ma­na meno che dif­fe­ren­za po­trà mai fare… Ama­ra iro­nia a par­te è, in­ve­ce, giu­sto sot­to­li­nea­re que­sta ver­go­gna che squa­li­fi­ca il Par­la­men­to ita­lia­no. Per ono­re di cro­na­ca e per dare il più pos­si­bi­le l’in­for­ma­zio­ne esat­ta va evi­den­zia­to che, come co­mu­ni­ca­to dal pre­si­den­te ad ini­zio se­du­ta, 73 de­pu­ta­ti al mo­men­to del­l’i­ni­zio del­la se­du­ta era­no in mis­sio­ne, quin­di la loro non par­te­ci­pa­zio­ne è giu­sti­fi­ca­ta.

Per gli al­tri (ol­tre 500) non ci sono giu­sti­fi­ca­zio­ni che ten­ga­no. An­co­ra meno per i de­pu­ta­ti mar­chi­gia­ni che, a mag­gior ra­gio­ne, do­vreb­be­ro ave­re ben al­tro at­teg­gia­men­to, vi­sto che la no­stra è tra le re­gio­ni mag­gior­men­te col­pi­te.

Com­ples­si­va­men­te sono 16 i de­pu­ta­ti elet­ti nel mar­zo 2018 nel­le Mar­che. Di que­sti 8 sono del M5S (Ro­ber­to Ca­tal­di, Mau­ri­zio Cat­toi, Mi­rel­la Emi­lioz­zi, Pao­lo Giu­lio­do­ri, Mar­ti­na Pa­ris­se, Ro­ber­to Ros­si­ni, Ra­che­le Sil­ve­stri, Pa­tri­zia Ter­zo­ni), 3 del­la Lega (Luca Pao­li­ni, Gior­gia La­ti­ni, Tul­lio Pa­tas­si­ni), 2 del Pd (Ales­sia Mo­ra­ni, Ma­rio Mor­go­ni) uno cia­scu­no Fra­tel­li d’I­ta­lia (Fran­ce­sco Ac­qua­ro­li), For­za Ita­lia (Si­mo­ne Bal­del­li) e del grup­po mi­sto (An­drea Cec­co­ni). E di loro ap­pe­na 3 era­no pre­sen­ti (Mor­go­ni del Pd, Bal­del­li di For­za Ita­lia, Ter­zo­ni del M5S).

Con­si­de­ran­do che Mo­ra­ni (Pd) e Sil­ve­stri (M5S) sono in mis­sio­ne, l’as­sen­za de­gli al­tri 11 de­pu­ta­ti è gra­vis­si­ma ed in­giu­sti­fi­ca­ta. Da sot­to­li­nea­re, tra l’al­tro, che nes­su­no dei tre de­pu­ta­ti le­ghi­sti era pre­sen­te e, ugual­men­te, nes­su­no dei tre de­pu­ta­ti del Pi­ce­no (Ca­tal­di, La­ti­ni e Sil­ve­stri) ha par­te­ci­pa­to alla se­du­ta di lu­ne­dì mat­ti­na. Ri­ba­di­ta la mis­sio­ne di Ra­che­le Sil­ve­stri, l’as­sen­za di Ro­ber­to Ca­tal­di e di Gior­gia La­ti­ni è un brut­tis­si­mo se­gna­le per il ter­ri­to­rio.

Ora, si­cu­ra­men­te, nel­le pros­si­me ore ar­ri­ve­ran­no le spie­ga­zio­ni, le giu­sti­fi­ca­zio­ni di va­rio ge­ne­re. La real­tà è che, so­prat­tut­to i de­pu­ta­ti mar­chi­gia­ni, al di là di tut­to ave­va­no il do­ve­re di es­se­re pre­sen­ti e, anzi, di cer­ca­re an­cor più di dare il pro­prio con­tri­bu­to. La mag­gior par­te di loro, però, non l’ha fat­to. Sa­reb­be op­por­tu­no ri­cor­dar­se­ne quan­do qual­cu­no di loro par­le­rà an­co­ra di ter­re­mo­to e, an­cor più, quan­do chie­de­ran­no nuo­va­men­te voto e fi­du­cia al ter­ri­to­rio.

