CAMPIONATO SERIE B 2019/20 ore 18:00 stadio “Arechi” 14esima giornata del campionato.

Zanetti sceglie il duo Scamacca, Da Cruz in avanti sostenuti da Chaja, con 20 punti in classifica e un vantaggio di due punti sulla Salernitana di Ventura a quota 18. Sono circa 250 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti, presenti anche i presidenti Lotito e Neri. Ascoli in maglia gialla.

FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto; Lombardi (76′ Cicerelli), Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine (80′ Maistro), Lopez; Jallow ( 68′ Djuric), Gondo. A disposizione: Vannucchi, Kalombo, Novella, Odjer, Morrone, Cerci. Allenatore: Ventura.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek (54′ Ardemagni); Chajia (74′ Gerbo); Da Cruz, Scamacca (88′ Beretta). A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, Laverone, Ferigra, D’Elia, Troiano, Rosseti. Allenatore: Zanetti

Arbitro:Baroni della sezione di Firenze.

RETI: 24′ Lombardi, 63′ Scamacca

AMMONIZIONI: Padoin (A.), Brosco (A.), Ardemagni (A.)

NOTE: p.t. 1′ recupero, s.t. 6′ recupero

SECONDO TEMPO

96′ termine del match

95′ Djuric ha sui piedi la chanche del pareggio, miracoloso Leali in area

93′ Gran coordinazione di Petrucci che sferra un bolide al volo dal limite, palla deviata in corner da Micai

89′ Jallow falloso su Petrucci, si innervosisce e viene richiamato dall’arbitro

82′ scontro aereo in area dell’Ascoli, rimane a terra Leali soccorso dai sanitari

73′ Cross di Da Cruz per la testa di Ardemangi che serve a rimorchi Cavion, gran tiro respinto da Micai

70′ Ardemagni con un gran destro colpisce l’esterno della rete

63′ GOL ASCOLI Ci pensa Scamacca ad insaccare di testa su croner di Petrucci

60′ Scamacca sfiora il gol colpendo di testa ma la palla attraversa tutta l’area di rigore senza trovare nessuno a deviarla

57′ gol annullato alla Salernitana per offside, tap in di Gondo su respinta di Leali ma il gol era regolare

56′ serie di corner per l’Ascoli, ci prova Cavion dal limite dell’area, tiro ancora in corner

55′ fallo su Chajia involato sulla destram punizione da posizione interessante per l’Ascoli dal limite esterno: palla che arriva sulla testa di Scamacca, devia in corner Micai

51′ dribbling di Da Cruz in area, palla deviata da Lopez e poi una serie di battibecchi sedati dall’arbitro

50′ sfiora il raddoppio la Salernitana, insidiosa con Jallow in area pronto a deviare in rete ma non colpisce in tempo

47′ tiro di Padoin in area, respinta al volo da Micai

PRIMO TEMPO

46′ termine primo tempo

43′ Chajia serve con un filtrante perfetto Da Cruz, l’attaccante in area tenta un rasoterra che però colpisce l’esterno della rete

36′ ancora pericoloso Lombardi in area, in velocità supera Brlek e cerca il tiro che deviato perde di potenza facilitando la respinta di piede di Leali

25′ gran tiro di Scamacca dal limite, Micai devia in corner

24′ GOL SALERNITANA. lombardi si accentra dalla sinistra, Padoin non riesce a chiudere il tiro mancino rasoterra che si infila sul palo opposto

22′ occasione per l’Ascoli, su cross di Cavion palla che termina sui piedi di Brlek vicino al secondo palo che però perde l’attimo

14′ Lombardi punta Padoin sulla destra, lo supera e tira verso il primo palo, Leali mette in corner

4′ fallo sulla trequarti su Chajia, punizione che termina con un nulla di fatto

0- Partita che inizia a ritmi blandi

