ASCOLI PICENO – Scontro nella giornata del 10 dicembre.

Incidente sulla Salaria, vicino ad Ascoli, nella frazione di Mozzano. Un’auto si è ribaltata, forse a causa del manto stradale reso viscido dalla forte pioggia caduta oggi.

Sul posto il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco per i soccorsi. Il conducente, un uomo, è stato portato in ospedale per le cure mediche.

Qualche disagio alla circolazione. Forze dell’Ordine sul luogo del sinistro per i rilievi.

