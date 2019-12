ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza 804 del 13 dicembre 2019, l’amministrazione comunale di Ascoli dispone, per l’intera giornata del 22 dicembre, dalle ore 5 alle ore 22 e, comunque, non prima del termine delle operazioni di mercato.

E’ interdetta o ribadita l’interdizione della viabilità veicolare nelle vie e piazze sottoindicate:

C.so V. Emanuele – Via XX Settembre – C.so Trento e Trieste -Via Bonaparte – P.zza della Viola – C.so Mazzini (tratto da Via Malaspina a Via Bonaccorsi) – Via Ceci – Via D’Ancaria – P.zza S. M. Intervineas- Via L. Tronto Bartolomei – P.zza Giacomini – Via Sacconi – Via del Trivio – Via Panichi – P.zza del Popolo – P.zza Roma – Largo Crivelli – Via D. Angelini dall’incrocio con la Via Pretoriana fino a Via della Fortezza compreso la zona di sosta a pagamento in Piazza Orlini (davanti Tribunale), Via Niccolò IV° tratto Via Q. C. Rufo – Via del Trivio e Via A. Orsini.

In Via D. Angelini nel tratto compreso da Via F. Ricci a Via della Fortezza il transito è limitato alle sole autovetture dei residenti e autorizzati.

