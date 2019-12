ASCOLI PICENO – Criminalità in azione nella serata del 30 dicembre.

Ad Ascoli, in via Napoli, un rapinatore solitario armato con probabilità di pistola giocattolo ha tentato il colpo in una sala scommessa.

Ma la reazione di titolari e clienti ha costretto il malvivente in fuga a mani vuote.

Indaga la Polizia.

