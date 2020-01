In azione 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. E’ stato portato in ospedale per le cure mediche

ASCOLI PICENO – Ore di apprensione nella mattinata del 2 gennaio nel Piceno.

Ad Ascoli, in zona Campolungo, un uomo è caduto in un canale d’irrigazione per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per il recupero e il salvataggio, pompieri che hanno applicato le tecniche Saf. L’uomo è stato portato in ospedale ad Ascoli per le cure mediche (stato di ipotermia secondo le prime indiscrezioni).

Le Forze dell’Ordine indagano sulla vicenda.

