SPINETOLI – La piccola cantante Veronica Gabrielli si aggiudica la 37esima edizione del Pagliaio D’oro con “Meraviglioso è”.

Sul podio anche Martina Castelli (seconda classificata) con “Regalerò un sogno” e Angelica Montanaro (terza classificata) con “Prendi un’emozione”.

“Fantastico il coro che ha magistralmente accompagnato tutte le 16 canzoni in gara” ha commentato la direttrice artistica Azzurra D’Angelo.

“È stata una magnifica serata che ha pienamente ripagato del lavoro svolto – continua il patron della serata, Alberto Alesiani – Noi cerchiamo di sensibilizzare i bambini al canto e all’esecuzione armoniosa di belle canzoni. Proviamo a creare le condizioni per aiutare a socializzare in un ambiente sano e formativo.. alla fine, come sempre, ha vinto la musica grazie alle applaudite esibizioni del Coro e alle magistrali esecuzioni delle giovani cantanti: Diletta Ferraro, Rosa Castelletti, Nicoletta Merlonghi, Martina Castelli, Marta Gaspari, Annasofia Romandini, Sofia Falleroni, Lara Cimitile Cortese, Pietro Vagnoni, Melissa Mustafaj, Azzurra Castelletti, Angelica Montanaro, Clarissa Di Girolami, Sofia Fall, Veronica Gabrielli, Emma Di Bonaventura”.

Presenti in sala il sindaco il parroco Don Basilio, l’Assessore Germana Gagliardi e i Presidente del Consiglio comunale Giulio Ficcadenti, quest’ultimo da anni impegnato nel team della manifestazione.

