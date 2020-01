La crew satirica di “C’era una volta Ascoli” si riaffaccia nel nuovo anno e subito trova una situazione sbrindellata che non poteva essere taciuta. Tutto, però, secondo la tradizione culinaria cittadina

ASCOLI PICENO – Le festività natalizie avevano appesantito la crew di “C’era una volta Ascoli” ma le notizie politiche post-epifania hanno risvegliato, giocoforza, la creatività satirica del gruppo di simpaticoni che hanno dedicato un meme alla deputata ascolana Rachele Silvestri, la quale, dopo 22 mesi di febbrile attività parlamentare nel Movimento Cinque Stelle, ha deciso di dedicare tutte le sue energie e le sue capacità al Gruppo Misto.

Se son fiori Fioramonti, s’erano detti quelli della crew, ripensando ai balzelloni annunciati già da settimane verso l’applauditissimo (dalla Silvestri Rachele) ex ministro dell’Istruzione, sempre del M5S, che si è dimesso per una questione di qualche spicciolo in meno al suo dicastero.

Gruppo Misto sì, ma sicuramente all’Ascolana per la Silvestri Rachele, che infatti ha compiuto il gran passo con il coerente accompagnamento di tal De Toma Massimiliano, anch’egli deputato ma della vicina Rieti, e dunque facilmente degustatore delle prelibatezze culinarie del vicino Piceno.

Buon appetito!

