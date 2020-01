ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli informa la cittadinanza che, stante le esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori sulla rete idrica da parte del Ciip SpA, con ordinanza 10 del 10 gennaio è stata disposta la proroga e la prosecuzione delle variazioni alla viabilità veicolare e pedonale sul Ponte Romano, già in atto dallo scorso 7 gennaio.

L’interdizione della viabilità veicolare sul Ponte Romano è pertanto prorogata per il periodo compreso dal 14 al 31 gennaio 2020, salvo termine anticipato dei lavori. È altresì disposta l’interdizione del transito pedonale in via delle Stelle, per il tratto finale afferente via E. Trebbiani, con deviazione dello stesso in rua dei Grisanti.

