OFFIDA – Numerosa è stata l’affluenza per la serata organizzata dal Pd di Offida per la presentazione del libro di Valeria Mancinelli, “I principi del buongoverno. La visione di un sindaco nel caos del mondo che cambia”. Diversi cittadini si hanno ascoltato il Sindaco di Ancona dai corridoi perché la Sala del consiglio era gremita.

A salutare la prima cittadina del capoluogo i colleghi di Offida, Castorano, Ripatransone, Rotella, Castignano e Monterinaldo. Sette sindaci insieme, realtà diverse ma unite dalla stessa passione, dalla stessa voglia di mettersi al servizio della propria comunità, di farla sentire unita, di farla crescere sotto ogni punto di vista: sociale, culturale, economico.

In sala anche il presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini che è intervenuto dicendo: “È importante ragionare insieme e collaborare. Il sindaco Mancinelli ha ridato slancio ad Ancona e noi abbiamo bisogno di collaborazione, impegno e attivismo per rendere competitive le Marche”.

Si quindi parlato di buona politica, della concretezza alla quale è chiamato l’amministratore a tutti i livelli, di come gli ideali ed i programmi diventano attività ed iniziative che cambiamo in meglio paesi e città. Luigi Massa, sindaco di Offida e il segretario cittadino del Partito Democratico, Roberto Senesi hanno palesato soddisfazione per la partecipazione e per i contenuti di una serata intensa.

