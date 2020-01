ASCOLI PICENO – Dal 30 gennaio-2 febbraio 2020 si svolgerà a Torino Lingotto, Automotoretrò il grande Salone torinese dedicato al motorismo storico. Il salone da sempre punto di riferimento del motorismo d’epoca ha acquistato negli anni un posto di riguardo nel Motorsport automobilistico con Automotoracing manifestazione dedicata al mondo delle corse.

Una rassegna ormai storica che dal 1983 propone una selezione dei migliori modelli di auto del passato a due e quattro ruote. La Sassa roll-bar srl, da oltre quarant’anni, produce sistemi di sicurezza per auto da competizione, roll-bar appunto, prodotto tecnico e molto settoriale con prescrizioni sancite dalle norme internazionali che regolamentano le competizioni automobilistiche. “Con un prodotto così specifico Automotoracing risulta un’occasione più unica che rara per presentare le nostre soluzioni di roll-bar che, oltre alla sicurezza, contribuiscono in maniera determinante alle prestazioni – dichiara Gianluca Corradetti, Manager Product Development di Sassa roll-bar – panorama che mostra interesse di professionisti ed entusiasmo di appassionati ma offre poche possibilità di incontro fuori dalle competizioni,rappresenta una delle rare occasioni di visibilità, per aziende come la nostra.”

ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica sarà presente con uno stand istituzionale della Sezione Motorsport in cui ospiterà due team di Formula SAE Italy con le rispettive vetture monoposto: la Squadra Corse del Politecnico di Torino e il Team Dynamis PRC del Politecnico di Milano e 4 aziende Associate: Aros Marmitte, CSI, OMP e Sassa Rollbar.

“La scorsa edizione abbiamo partecipato con un nostro spazio espositivo riscontrando una significativa risposta nel pubblico era naturale quindi che, alla proposta dell’ANFIA di partecipare con uno stand istituzionale, abbiamo risposto con entusiasmo. Oltre al prestigio di essere membri di una realtà importante, siamo convinti che in un mondo del lavoro in continua evoluzione fare rete può risultare l’arma vincente: da soli, oggi, si rischia l’estinzione. La Sassa roll-bar deve molto alla professionalità dei propri clienti sempre alla ricerca di un prodotto affidabile e performante, che hanno dimostrato riconoscenza acquistando i nostri prodotti e a loro è rivolto il nostro invito nel venirci a trovare presso lo stand ANFIA dove potranno conoscere le novità che aggiornamenti regolamentari introdurranno nella sicurezza passiva ma, soprattutto, condividere passione e lavoro con una piccola azienda che sta crescendo anche grazie alla rete che l’associazione sta portandoavanti con la sezione Motorsport.”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.