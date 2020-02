Il ragazzo, che dovrebbe essere un richiedente asilo, in evidente stato confusionale, faceva ginnastica in mezzo alla strada di Pagliare di Morro d’Oro, in Abruzzo. C’è chi lo ha registrato con il telefono, deriso e poi postato il tutto su Facebook. Dove gli insulti sono aumentati: “Dovrebbero dare 1000 euro a chi gli passa sopra”