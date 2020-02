Dopo aver segnato la settimana scorsa contro il Brescia, il giocatore del Bologna si ripete contro la Roma. Per i rossoblu una vittoria storica e per il talento ascolano altro messaggio al Ct Roberto Mancini…

ASCOLI PICENO – Se una parte del capoluogo piange per il pari amaro subito all’ultimo secondo dal Picchio contro la Juve Stabia, ad opera dell’estremo difensore campano tra l’altro, in tanti applaudono un talento cresciuto al “Del Duca” ormai affermato e che a davanti a sé un futuro davvero radioso.

Parliamo di Riccardo Orsolini che continua a fare faville con il suo Bologna in serie A. Il talento di Rotella si è consacrato all’Olimpico di Roma nella serata del 7 febbraio.

Dopo aver segnato la settimana scorsa il gol contro il Brescia al “Dall’Ara”, utile per i tre punti, il campioncino ascolano si è ripetuto contro la Roma nella Capitale aprendo il match che terminerà con il risultato di 3 a 2 per i giocatori di Sinisa Mihajlovic. Inoltre ha causato l’espulsione, giusta, del giallorosso Cristante per un bruttissimo fallo nei suoi confronti.

Una vittoria storica per il Bologna e un’altra prestazione da incorniciare per Riccardo Orsolini, una colonna del team bolognese.

Si vocifera che la Juventus, club che lo acquistò dall’Ascoli Calcio e poi girato ad Atalanta e Bologna, stia facendo un pensierino per riportare il calciatore di Rotella in Piemonte nella prossima stagione.

Intanto Riccardo Orsolini, con la rete e una gara perfetta, ha mandato un altro messaggio al Ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini.

Sai com’è, a giugno ci saranno gli Europei 2020…

