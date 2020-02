ACQUASANTA TERME – Infortunio durante un’escursione nell’Ascolano il 10 febbraio. Ma è solo una simulazione.

Si è tenuta oggi presso la forra di Pito, nelle vicinanze di Acquasanta Terme, un’esercitazione dimostrativa congiunta dei tecnici forre di Marche, Umbria e Abruzzo del Soccorso Alpino.

La troupe Rai della trasmissione televisiva “Linea Bianca” ha potuto filmare dal vivo il suo conduttore, Massimiliano Ossini, che in prima persona è stato coinvolto nella simulazione di prestare soccorso ad un infortunato. Con progressione in ambiente acquatico, calata in parete ed imbarellamento del ferito, i tecnici, sotto la supervisione della Scuola Nazionale Forre del Soccorso Alpino e Speleologico e con l’impiego di equipaggiamenti stagni e tecniche speciali, hanno illustrato passo dopo passo al conduttore televisivo come sia complicato, rischioso e altamente specializzato muoversi in un contesto del genere per prestare un eventuale soccorso ad una utenza che cresce vertiginosamente di anno in anno.

Il servizio realizzato, andrà in onda sabato 7 marzo su Rai 1 alle 14.

