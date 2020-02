Vani purtroppo i soccorsi del 118 giunto sul posto in ambulanza. Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine

ACQUASANTA TERME – Brutto, e fatale, incidente nella mattinata del 21 febbraio nella zona montana del Piceno.

A Fiano di Acquasanta un Pick Up, secondo le prime indiscrezioni, si è schiantato contro un tir in sosta. Rilievi comunque affidati alle Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

Purtroppo è deceduto un 64enne, alla guida del veicolo, vani purtroppo i soccorsi del personale sanitario del 118. La vittima si chiamava Rosario Di Mattia.

