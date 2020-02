La società ha deciso di rimborsare tutti, per modalità e tempi si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Ticketone.

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio procederà col rimborso integrale dei biglietti (compresa prevendita) di Ascoli-Cremonese. La società ha deciso di rimborsare tutti, per modalità e tempi si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Ticketone.

Tutti i tifosi che avevano acquistato il biglietto devono chiedere il rimborso.

I giocatori bianconeri hanno ripreso nel pomeriggio del 26 aprile la preparazione al Picchio Village a porte chiuse. In vista del match contro il Pescara in programma domenica 1° marzo alle ore 21 allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.

Per i tifosi bianconeri, i tagliandi per il settore Ospiti (curva Sud capienza 1.000 posti) sono in vendita nei circuiti listicket (punti vendita consultabili su https://sport.ticketone.it/campaign/sport/) al prezzo di 15,00 € fino alle ore 19:00 di sabato 29 febbraio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.