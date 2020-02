Resta, invece, ancora da definire, a seguito anche delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus, la data ufficiale per la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso per gruppi mascherati

ASCOLI PICENO – Domenica prossima, primo marzo, alle ore 11 nella Sala dei Savi a Palazzo dei Capitani ad Ascoli , l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del Carnevale di Ascoli.

Resta, invece, ancora da definire, a seguito anche delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus, la data ufficiale per la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso per gruppi mascherati del Carnevale di Ascoli 2020. L’evento sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina facebook ufficiale “Carnevale di Ascoli Piceno”.

Ricordiamo i gruppi in nomination tra cui verranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria.

Categoria A: A lu mare d’sestate ‘nce puo’ i’, in superstrada nu cantiere ugne dì; Se v’annanze cuscì ce remane li viecchie e scorta li frechì (Play-piane-piane-planet); L’asculà venda lu sacchitte e nasconne la ma’; L’uddeme cenò; Ahuuhaoooo!!! Come uanne mai!!!.

Categoria B:. Obiettivo quota 100; Lu sa’ che è… ann’Ascolie va tutt’beee’!; Che sia d’oro o Ruspante pe l’asculà… lu magna bbe’ è importante; E’ revenut i p’cciu’ ‘npiazza; Li tavelì s’è mascarate.

Categoria C: Flora, Fauna e Serenella: alla ricerca della bella addormentata; Se in autostrada ce sta lu casì… Porto San Giorgio in Ap; Addre che bot!!; Valle Castellana… ce veneme, nen ce veneme mugghi; Chi c’ha sie’ e spenne sette mai da parte li po’ mette; Lu nepote mié.

Categoria D: Salvi? … Nì!; Me so sposata nu fantasma, mariteme nen ce sta mai!!!; E’ revenute passarò quistanne v’ conta do’ pe do’; Aredeteme la fendana; Quest’anne a Carnevale me sa che facce… un buco nell’acqua!; Lu vigile.

Categoria G: La bambola; Mose ‘rrazza; I toreros; Una scarpetta per due; E’ evidente!!!

Categoria OB (Omnia Bona): Fridd ne lu fa la merla se vò abbronza’; Nen ce pozze passa’; Con un Pinocchio e due bestiole così’ manco la fatina ie la po’ fa; I Delfini… nel 60° del film; Almeno se lu remette.

Categoria Baby (da 0 a 10 anni): Le stelle di nonna; Je fatte li cunde senza l’oste; Chi c’ha fabbreca, chi nen c’ha… desegna; The greatest showman; Cicciobbielle.

I DATI SOCIAL

Ci sono i dati definitivi, dal 20 al 26 febbraio, relativi ai social che hanno accompagnato questa edizione del Carnevale di Ascoli. La pagina facebook ufficiale della manifestazione fa registrare 190.700 utenti unici, con almeno uno dei post che ha raggiunto 142.319 utenti unici. Il video promozionale, di Matteo Pampano, è stato visto da 15.046 persone con 1.260 interazioni e 269 condivisioni. Le dirette facebook di domenica e martedì hanno raggiunto rispettivamente 15.046 persone (12.671 visualizzazioni) e 17.357 persone (8.453 visualizzazioni). Il visite al profilo Instagram sono state 4.934 con 6.229 utenti unici raggiunti. Sono state 6.300, invece, le sessioni di visita al sito (che è stato visitato da 5.038 utenti).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.