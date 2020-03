ANCONA – Di seguito l’aggiornamento del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli sull’andamento del coronavirus. In serata attesi ulteriori dati. In tutto i positivi al tampone sono fino ad ora 38, di cui 36 nel Pesarese.

Proseguo nell’impegno di informarvi quotidianamente sulla situazione Coronavirus nelle Marche. In questo momento abbiamo ricevuto i risultati di 24 campioni analizzati in mattinata e tre di questi, provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino, sono positivi. In lavorazione abbiamo altri 30 campioni, i cui risultati arriveranno in tarda serata.

Alle 15,30 di oggi erano 6 i ricoveri in terapia intensiva, 17 nei reparti di malattie infettive, 11 in isolamento domiciliare. Una persona è purtroppo deceduta questa mattina.

Oggi abbiamo anche stanziato un milione di euro per far fronte a questa emergenza.In serata arriveranno nuovi dispositivi per la protezione personale di chi si occupa della gestione sanitaria. Abbiamo già predisposto a Marche Nord e a Torrette spazi da dedicare a gruppi di posti letto in terapia intensiva per avere già a disposizione una organizzazione funzionale al massimo.

Nelle osservazioni presentate al governo avevamo chiesto le misure più forti in tutta la regione, ma il governo ha preferito limitarle con legge alla provincia di Pesaro Urbino e ha tolto in maniera espressa il potere di ordinanza su questa materia alle Regioni.

Se ci fosse una evoluzione anche in altri territori telefonerò al ministro per estendere le misure.

