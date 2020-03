La società bianconera fatti i dovuti accertamenti sulla notizia secondo cui, l’attaccante bianconero Ninkovic si troverebbe in Serbia, visto per le strade di Belgrado senza rispettare il regime di quarantena, smentisce l’accaduto.

ASCOLI PICENO – L’attaccante bianconero Nikola Ninkovic dalla Serbia fa sapere: “Sono con la mia famiglia, non è successo assolutamente nulla di quanto riportato dai media. Sono a casa per il periodo di quarantena necessaria per chi rientra dall’Italia”.

La società bianconera fatti i dovuti accertamenti sulla notizia secondo cui, l’attaccante bianconero Ninkovic e l’attaccante del Real Madrid Jovic, si troverebbero in Serbia, visti per le strade di Belgrado senza rispettare il regime di quarantena previsto dalle norme emanate per contenere il contagio del coronavirus, smentisce l’accaduto.

In merito alla presunta notizia, rimbalzata da Belgrado su possibili denunce delle autorità serbe a carico di Nikola Ninkovic per aver ignorato le disposizioni sull’auto-isolamento in vigore in quel Paese, l’Ascoli Calcio 1898 FC SpA sottolinea come in data 11 marzo 2020 abbia fornito precise indicazioni a tutti i propri tesserati in merito ai comportamenti da tenere in questo periodo di forzosa inattività. Comportamenti che richiamano alle disposizioni delle autorità pubbliche e sportive nell’ottica del contenimento della diffusione del Virus Covid 19.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.