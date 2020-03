MALTIGNANO – Di seguito una nota del primo cittadino di Maltignano, Armando Falcioni, diffusa il 19 marzo.

Cari concittadini, permettetemi di comunicarvi la mia PROFONDA DELUSIONE nei confronti di taluni che continuano a pensare che forse siamo tutti attori di una fiction.

Nonostante il problema gravissimo che stiamo vivendo ci giungono segnalazioni che, complice il bel sole, molti stanno allegramente frequentando gli spazi pubblici.

Siamo stati costretti a chiamare le forze dell’ordine quando credevamo che la paura del contagio e la coscienza civica fossero sufficienti.

Noi ce la stiamo mettendo tutta ma non possiamo presidiare 24 ore il territorio a tappeto, né possiamo pretendere che lo facciano le forze dell’ordine. Questo lo comprendono tutti.

Continuiamo con le informazioni e le raccomandazioni ma visto che qualcuno è cieco e sordo potenzieremo le comunicazioni, come se non fossero bastate.

Oppure dobbiamo aspettare che il contagio arrivi dalle nostre parti per capirlo.

Fatelo per voi, per chi vi vuole bene, per i vostri concittadini, per chi sta dando la vita come i sanitari, fatelo per il bene di tutti.

Cittadini STATE A CASA e fate stare a casa i vostri bambini, ragazzi ed i vostri anziani. Ancora siamo in tempo.