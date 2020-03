Come il Governatore anche Antonio Mastrovincenzo, presidente del Consiglio Regionale, e altri partecipanti dell’incontro del 23 marzo con l’ex capo della Protezione Civile

ANCONA – L’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso annuncia di essere positivo al Covid-19 e i vertici della Regione Marche, il presidente Luca Ceriscioli e quello del Consiglio regionale Antonio Mastrovicenzo vanno in quarantena.

Ieri, 23 marzo, avevano partecipato a sopralluoghi e incontri ad Ancona per individuare la sede di una struttura da 100 posti letto di terapia intensiva ad Ancona, “una replica di Milano”, secondo Bertolaso, in riferimento all’ospedale temporaneo della Fiera.

Tutti indossavano guanti e mascherine, ma ad esempio Ceriscioli e Bertolaso avrebbero condiviso la stessa auto.

Per Mastrovincenzo si tratta di un “fatto di correttezza formale” , dato che non ha avuto incontri ravvicinati con l’ex capo dea protezione civile. In quarantena anche altri partecipanti.

