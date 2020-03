Il Presidente della Regione, in quarantena dopo i contatti con Bertolaso risultato positivo, aggiorna sulle donazioni che potrebbero arrivare per la realizzazione della struttura di Terapia Intensiva ad Ancona

ANCONA – Videomessaggio del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli dalla propria abitazione, in quanto Ceriscioli è in quarantena dopo la positività di Guido Bertolaso, chiamato da Ceriscioli per realizzare una struttura di terapia intensiva ad Ancona ma risultato positivo nella giornata odierna.

“Ci attendiamo il picco fra una decina di giorni” afferma Ceriscioli. Il quale ha parlato di numerosi contatti positivi avuti oggi con imprese e cittadini nel tentativo di raggiungere i 12 milioni di donazioni necessari per realizzare la struttura di terapia intensiva ad Ancona.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.