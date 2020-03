Un blocco consistente, è avvenuto in piazza Sant’Agostino: fortunatamente non c’era nessuno in strada. Pompieri, Anas e Provincia al lavoro per frane e smottamenti

ASCOLI PICENO – Pioggia su tutto il territorio, la Protezione Civile Marche ha esteso l’allerta “gialla” per criticità idrogeologica e rischio valanghe su Sibillini e Laga fino al 29 marzo.

Qui il nostro articolo

Nella notte tra il 27 e 28 marzo altri interventi dei Vigili del Fuoco, Anas e Provincia nel Piceno per frane e smottamenti. Circa una cinquantina in 24 ore, l’entroterra l’area più colpita dal maltempo.

Ad Ascoli, inoltre, nella mattinata del 28 marzo è caduto un pezzo di travertino. Un blocco consistente, è avvenuto in piazza Sant’Agostino: per fortuna non c’era nessuno in strada in quel momento. L’area interessata dal crollo è stata transennata.

