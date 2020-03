ANCONA – Al via la distribuzione del gel igienizzante che Arpam, con il sostegno della Regione Marche e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ha iniziato a produrre nei giorni scorsi, mettendo a disposizione le strutture e il personale del suo Laboratorio multisito.

La soluzione disinfettante, preparata secondo le indicazioni disposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è composta da una base di etanolo, acqua ossigenata e glicerina, e andrà a implementare le disponibilità in dotazione ai servizi sanitari dell’Asur Marche e delle Forze dell’Ordine marchigiane al ritmo di 20 litri al giorno.

“Una iniziativa che ancora una volta mette in risalto la generosità e l’impegno della nostra regione – commenta l’Assessore Regionale all’Ambiente Angelo Sciapichetti – che nei momenti di difficoltà sa trovare a tutti i livelli, dalle istituzioni come in questo caso ai semplici cittadini, la strada di quella cooperazione senza la quale non potrebbe essere possibile superare gli ostacoli”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.