Il presidente della Regione si affida ad un video con domande e risposte per spiegare le scelte della Regione

ANCONA – Il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli risponde alle domande di Progetto100, ovvero il nuovo ospedale temporaneo in fase di costruzione a Civitanova Marche, che ospiterà 100 malati di terapia intensiva per la quale la Regione Marche ha chiesto donazioni private per 12 milioni.

Ceriscioli si è affidato ad un video che pubblichiamo con questo articolo. Per farlo partire dopo la pubblicità pre-roll, nel caso di ritardo, basta cliccare sul quadro del video.

Di seguito alcune domande poste a Ceriscioli dal dottor Claudio Maffei.

