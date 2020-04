MONSAMPOLO DEL TRONTO – Punto della situazione per tre Comuni del Piceno nell’emergenza Coronavirus.

A Castorano una persona risulta positiva al Covid-19. A darne notizia è stato il primo cittadino Graziano Fanesi, il 30 marzo, tramite una diretta Facebook: “Sta bene ed è in isolamento domiciliare da dieci giorni. Mi sono sentito direttamente con lui e il suo medico di base, siamo in costante contatto per gli aggiornamenti”.

A Monsampolo del Tronto sono otto i casi positivi. Nella diretta Facebook del 31 marzo il sindaco Massimo Narcisi afferma: “Purtroppo nei prossimi giorni il numero potrebbe variare”. Nel frattempo sono sette le persone in isolamento domiciliare come da prassi.

Il messaggio di stasera, oltre ai numeri di questo 31 marzo, contiene un nuovo appello a rimanere a casa, ad evitare comportamenti pericolosi e dannosi per se stessi e per l’intera Comunità.Una sola regola… #iorestoacasa Gepostet von Massimo Narcisi am Dienstag, 31. März 2020

A Castel di Lama i casi positivi sono quattro con diciassette persone in isolamento domiciliare. Il sindaco Mauro Bochicchio, nella diretta Facebook, afferma: “Situazione comunque sotto controllo. Sono stato ad una riunione in Prefettura ad Ascoli per fare il sunto”.

