ASCOLI PICENO – In questo momento di grande emergenza sanitaria a causa della diffusione del Covid-19, lo Sport diventa strumento di intervento sociale: l’Ascoli Calcio sostiene una raccolta fondi in favore dell’associazione “Salvabebè salvamamme onlus” per supportare le famiglie in difficoltà socio-economica con bambini malati. Gli atleti delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato consegneranno beni di prima necessità e latti speciali alle famiglie in difficoltà.

E’ possibile dare il proprio contributo con un bonifico intestato ad “Associazione salvabebè salvamamme onlus”, causale “consegne speciali mettiamoci in gioco”, codice IBAN IT57 X030 6909 6061 0000 0008 440.

Oltre all’Ascoli Calcio sono partner dell’iniziativa benefica il gruppo Bricofer, Fragola Company, Cuore Nazionale, Festival del Cuore e Fiamme Oro Rugby.

