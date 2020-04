FOLIGNANO – “Qualche malintenzionato sta telefonicamente contattando i cittadini per verificare se sono in casa o meno, adducendo di essere un volontario della protezione civile che deve consegnare loro la colomba pasquale. E’ una truffa, non è assolutamente vero“.

Così in una nota l’11 aprile, il sindaco di Folignano, Matteo Terrani: “Abbiamo già allertato i Carabinieri. Prestate attenzione e nel caso chiamate il 112”.

