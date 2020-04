ARQUATA DEL TRONTO – “In tempi di quarantena restare a casa non è facile per i terremotati delle Marche: Chiara Squaglia ci mostra le condizioni in cui sono costretti a vivere nelle Soluzioni Abitative di Emergenza gli abitanti di Arquata del Tronto e di altri paesi colpiti dal sisma del centro Italia”.

Così in una nota il programma Mediaset “Striscia la Notizia”, ha mandato in onda un servizio televisivo su Canale 5 il 21 aprile dal Borgo terremotato con intervista al vice sindaco Michele Franchi.

