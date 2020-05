ASCOLI PICENO – In attesa di conoscere tempi e modi dell’eventuale ripresa del campionato di Serie B, nella giornata di ieri venerdì 15 maggio i club cadetti riuniti in video conferenza hanno votato all’unanimità affinché si ritorni in campo per terminare la stagione, l’Ascoli Calcio fa sapere che dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti in forma individuale al Picchio Village.

Il club bianconero ha comunicato che nella giornata di domani verrà sanificato il centro sportivo e che i giocatori, che stanno rientrando in città dalle rispettive sedi, potranno allenarsi individualmente ma dovranno fare la doccia nelle proprie case in ottemperanza alle linee guida fornite dal Ministero dello Sport.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.