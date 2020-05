ASCOLI PICENO – Modifiche alla circolazione a causa di lavori in Via della Rimembranza e Via Angelini

Con l’Ordinanza numero 209 del 18 maggio l’Amministrazione comunale dispone di istituire, in Via della Rimembranza per il tratto compreso dall’intersezione con la strada di collegamento con la Via C. Colombo fino al bivio per la strada di accesso al Polo Universitario, da lunedì 25 maggio fino a sabato 30 maggio, salvo conclusione anticipata dei lavori

l’interdizione della circolazione veicolare;

il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 su tutti i lati della via;

di predisporre idonea segnaletica di preavviso di chiusura (pannello di 0,70 x 1 metro) del transito veicolare dal civico numero 30 della Via Rimembranza, da collocarsi all’intersezione di Via Pretoriana con Piazza Roma.

Per consultare l’ordinanza:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18272

Inoltre, con l’ordinanza numero 208 del 18 maggio, l’Amministrazione Comunale dispone di istituire in Via D.Angelini, dalle ore 22:30 del 22 maggio fino alle ore 5 del 23 maggio, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità, necessari per i lavori di montaggio di gru edile presso il civico numero 104, i quali avranno efficacia anche per la fase di rimozione del suddetto manufatto in data ed orario da concordare al momento con lo scrivente ufficio:

il divieto di sosta rimozione coatta su tutti i lati del tratto stradale interessato ai lavori;

l’interdizione della circolazione veicolare per il tratto compreso dall’intersezione con Via della Fortezza fino a quella con la Via Falcone e Borsellino;

la svolta consentita destra e sinistra del traffico veicolare proveniente da Via D. Angelini ovest in direzione di Via della Fortezza e di Via G. Galilei;

la deviazione obbligatoria a sinistra in Via Pretoriana del traffico veicolare proveniente da Via XX Settembre – Piazza Roma, fatta salva la possibilità di svoltare verso quest’ultima via per i veicoli muniti di pass per la Ztl ed Apu;

la deviazione obbligatoria a destra del traffico veicolare proveniente da Via Falcone e Borsellino all’intersezione con la Via D. Angelini;

l’interdizione della circolazione veicolare in Via A. Orsini;

il doppio senso di marcia in Via P. Massimi con obbligo di dare la precedenza all’intersezione ai veicoli circolanti in Via della Fortezza, provvedimento da attuare con la presenza costante di proprio personale che dovrà provvedere a regolamentare la circolazione con particolare attenzione presso l’area di intersezione con Via della Fortezza, resa già malagevole per la presenza di un cantiere edile;

l’interdizione del transito pedonale sul marciapiede lato nord, per il tratto interessato alle opere, con deviazione dello stesso sul lato opposto della via;

il transito a senso unico alternato a mezzo movieri della ditta, come prescritto dall’articolo 42 (21 Cds) del Dpr 16 dicembre 92 numero 495, comma 3 lettera “b”, qualora per le ore 05 del giorno 23 maggio a causa di eventuali inconvenienti, i lavori non siano stati ultimati;

in caso di maltempo o di impossibilità ad eseguire le opere in parola, i predetti provvedimenti si intendono integralmente prorogati per le giornate successive, al suddetto periodo, in data da concordare.

Per consultare l’ordinanza:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18271

