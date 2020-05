ASCOLI PICENO – Comunicazione importante nel capoluogo.

A causa dei lavori di demolizione della curva sud dello stadio “Cino e Lillo del Duca”, sono disposte modifiche alla viabilità in Viale Rozzi.

Con ordinanza numero 215 del 20 maggio l’Amministrazione Comunale dispone di istituire dal 3 giugno e fino al 20 giugno, salvo termine anticipato dei lavori:

l’interdizione della circolazione veicolare in Viale Rozzi, in carreggiata ovest(antistante la curva sud e i distinti lato sud-ovest) e più precisamente per il tratto compreso dall’intersezione con il Piazzale C.Rozzi fino all’innesto con il Ponte omonimo;

il divieto di accesso in Ponte C.Rozzi per i veicoli provenienti dall’area di intersezione a raso “rotatoria nord” di Viale C.Rozzi con esclusione di quelli diretti presso il suddetto Circolo Tennis Piceno e dei veicoli a servizio del cantiere;

il senso unico di marcia con direzione nord-sud in Viale C.Rozzi, tratto antistante la tribuna est “Mazzone”, compreso dall’intersezione semaforizzata con la Via Circonvallazione Nord fino all’innesto con il Ponte C.Rozzi;

la chiusura della bretella di accesso in Viale C.Rozzi, con direzione nord, della strada a servizio del Circolo Tennis Piceno;

l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza “Stop” e di svolta obbligatoria a sinistra per tutte le provenienze dalla strada, a servizio del predetto Circolo Tennis Piceno, all’intersezione con il Viale C.Rozzi;

per il tratto interessato alle suddette opere il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, con orario 0-24.

