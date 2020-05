Invece il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, se la prende con “gli intellettuali della Magna Grecia” che criticano il Fiera Covid Hospital. Per par condicio, diamo spazio di seguito alla nota di Ceriscioli. In fondo un nostro breve commento.

“Nelle Marche dovremo realizzare più o meno 80 posti letto di terapia intensiva diffusi nelle varie

strutture ospedaliere”. E’ il riferimento fatto dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, nel suo intervento in Aula sulla manovra economica per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sull’ospedale Covid di Civitanova Marche che da ieri ha iniziato ad ospitare i primi pazienti.

“Il problema degli investimenti non è la mancanza di soldi è che ci vuole troppo tempo per farli a causa di un quadro di regole impossibili – premette Ceriscioli – E quando sento criticare il Covid di Civitanova Marche io dico che in due mesi abbiamo fatto 80 posti letto di terapia intensiva. E dovremo realizzarne degli altri in base ai fondi dati dallo Stato: questo è quello che non hanno capito alcuni intellettuali della Magna Grecia che si sono espressi in queste settimane”.