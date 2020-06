MALTIGNANO – Continuano i gesti di solidarietà per la lotta al Coronavirus.

“L’amministrazione comunale, in piena emergenza Covid, ha aperto un conto dedicato per la raccolta fondi per destinarli a spese legate a tutte quelle situazioni nuove che si sono create a seguito della sopraddetta emergenza” fa sapere il sindaco di Malitignano, Armando Falcioni.

“Ora grazie alla generosità di aziende che operano sul territorio e a privati cittadini – prosegue il primo cittadino – sono state raccolte delle somme che la giunta comunale ha deliberato di destinare per finanziare materiale per la prevenzione Covid -19 da distribuire nei luoghi di attività pubblica ove di prevedono maggiori contatti, nonchè per sostenere famiglie in difficoltà con buoni alimentari utilizzando i criteri segnalati dall’ufficio comunale di assistenza sociale”

“Per tale motivo – informa Falcioni – l’amministrazione comunale, facendo seguito ad una congrua distribuzione di mascherine alla cittadinanza acquistate con fondi propri, da oggi ha distribuito questi dispositivi a tutte le attività del territorio di evidenza pubblica per sensibilizzare la popolazione a tutti quei comportamenti, quali distanza sociale, utilizzo di mascherine coprivolto, attenzione all’igiene privata indispensabili per la prevenzione della pandemia e per una migliore convivenza civile”.

