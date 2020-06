ASCOLI PICENO – Dopo molti mesi di inattività forzata le Guide turistiche abilitate dell’associazione Marche V Regio ripartono con una serie di iniziative di grande interesse.

Per l’estate 2020 questi sono i tour proposti da Marche V Regio:

– Scopri Ascoli con la guida (giugno – luglio)

in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno

Il tour, che si svolge con successo dal 2013, ripartirà il 6 giugno in tutta sicurezza rispettando i protocolli della Regione Marche.

Sabato 6 e domenica 7 giugno i tour partiranno dall’Ufficio di informazioni turistiche di Piazza Arringo con i seguenti orari, mattina ore 10.30 e pomeriggio ore 15.30. Si visiterà con la Guida il centro storico di Ascoli Piceno (le due Piazze principali e il quartiere medievale). L’itinerario si svolge in lingua italiana e interamente in esterno. L’iniziativa proseguirà tutti i sabati e domeniche di giugno e luglio con gli stessi orari.

A luglio e agosto ci sarà la visita in notturna Ascoli by night ogni giovedì alle ore 21 con partenza davanti all’ dall’Ufficio di informazioni turistiche di Piazza Arringo

La prenotazione dei tour è obbligatoria (entro 30 minuti prima della partenza dei tour).

– Scopri i Musei con la Guida (giugno – luglio)

In collaborazione con i Musei Civici di Ascoli

Una delle novità per l’estate 2020 sono le visite guidate presso la Pinacoteca civica, la Galleria di Arte Contemporanea “O. Licini” e il Museo dell’Arte Ceramica.

I tour partiranno dall’Ufficio Informazioni turistiche di Piazza Arringo da

sabato 13 giugno con le seguenti modalità:

sabato 13 giugno: ore 10.30 Pinacoteca Civica

domenica 14 giugno: ore 10.30 Museo dell’Arte ceramica.

L’iniziativa proseguirà tutti i sabati e domeniche di giugno e luglio con gli stessi orari (le visite domenicali saranno alternate tra il Museo dell’Arte ceramica e la Galleria di Arte Contemporanea “O. Licini”). La prenotazione è obbligatoria. Verranno rispettate le regole di accesso dei Musei Civici.

– Scopri Ascoli in bici in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno

L’altra novità dell’estate 2020 sono i tour in bicicletta per gli amanti delle due ruote. Le date e gli orari dei tour sono in via di definizione

Info e prenotazioni: 347 6590764 scopriascoli@gmail.com

