I dati e le operazione più importanti compiute dai carabinieri in provincia dal 2019 ad oggi

La celebrazione del 206° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri è anche occasione per fornire, tradizionalmente, i principali dati concernenti l’attività svolta dai Carabinieri su tutto il territorio della provincia. Nell’ultimo anno:

sono più di 19.500 i controlli svolti dalle prime fasi di diffusione del COVID-19, dalle oltre 55 pattuglie giornaliere di Carabinieri messe in campo in tutti i centri della provincia;

nel corso degli oltre 75.000 servizi preventivi svolti, sono state controllate più di 90.000 persone e 60.000 mezzi contribuendo, di fatto, ad un calo dei delitti del 27,8% rispetto ad analogo precedente periodo;

sono state tratte in arresto oltre 150 persone e ne sono state denunciate in stato di libertà oltre 1.300;

per quanto concerne i reati predatori, che costituiscono quelli che destano maggior allarme sociale, si annovera il dato positivo della diminuzione dei furti, calati del 41,3,% ed un costante decremento delle rapine (9 nel periodo in esame di cui 7 scoperte) di cui nessuna, peraltro, in istituti di credito o uffici postali.

Nell’ambito della lotta agli stupefacenti sono state tratte in arresto 29 persone, e ne sono state denunciate 109 in stato di libertà; 84 sono stati i segnalati alle Prefetture quali assuntori di sostanze stupefacenti e oltre 3 Kilogrammi la droga sequestrata.

E’ stata data risposta, inoltre, a 85.000 richieste pervenute al “112”, numero unico di emergenza europeo.

Numerose sono state le operazioni di servizio condotte sul territorio della provincia di Ascoli Piceno dai Carabinieri nel contrasto alla criminalità diffusa, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai delitti contro la persona, che creano particolare allarme sociale. A titolo esemplificativo si ricorda:

l’arresto 4 persone da parte dei Carabinieri di S.Benedetto del Tronto, ad ottobre 2019, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ritenute responsabili di “rifornire” i tossicodipendenti locali e diversi soggetti dell’interland sambenedettese. Nel corso delle varie perquisizioni eseguiti venivano anche rinvenuti e sequestrati oltre 150 grammi di eroina;

il 27 novembre 2019, i Carabinieri di Ascoli Piceno, al termine di complessa indagine, traevano in arresto, per lesioni aggravate in concorso, tre giovani i quali nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2019, durante i festeggiamenti di Sant’Emidio, avevano brutalmente aggredito con calci e pugni e senza alcun motivo due studenti universitari del posto a loro sconosciuti;

l’arresto, effettuato il 17 ottobre 2019 dai Carabinieri di Ascoli Piceno, di un 57enne con precedenti penali, per reiterate minacce gravi nei confronti dei suoi vicini di casa. La perquisizione eseguita consentiva di rinvenire un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa, canne tagliate e puntatore artigianale, completo di caricatore con 6 cartucce;

