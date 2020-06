OFFIDA – “Dal 22 giugno siamo pronti a partire con i centri estivi” dichiara l’Assessore Isabella Bosano.

Il Comune di Offida, insieme ai Comuni dell’Ambito Territoriale 23 – con cui è stata fatta una progettazione condivisa – ha definito l’avvio dei Centri Ricreativi Estivi (Cre) per utenti dai 3 ai 14 anni, stanziando risorse a sostegno delle famiglie, visti gli elevati costi del servizio connessi alle disposizioni da mettere in atto per garantirne la sicurezza.

I Cre offidani, grazie alla collaborazione del Dirigente Scolastico e dei Circoli di Quartiere, si svolgeranno in strutture comunali (palestra plesso scolastico Via Ciabattoni e parco Pablo Neruda, giardino scuola dell’Infanzia di Piazza Baroncelli, Case dei quartieri Borgo Miriam, Santa Maria Goretti, San Lazzaro e San Barnaba) e saranno gestiti dalla Uisp.

Verrà posta grande attenzione all’igiene e alla pulizia, nel rispetto del protocollo sanitario, seppur fondamentale sarà la collaborazione delle famiglie, nell’organizzazione e nel funzionamento del servizio.

Le attività avranno luogo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e sino al 14 agosto.

Ogni centro estivo sarà organizzato in piccoli gruppi: 3/5 anni, 1 educatore ogni 5 bambini;

6/10 anni, 1 educatore ogni 7 bambini; 11/14 anni, 1 educatore ogni 10 ragazzi; 1 educatore per ogni bambino/ragazzo con disabilità.

Le famiglie potranno optare per la frequenza di uno o più turni, della durata di 2 settimane ciascuno. Per ogni settimana di frequenza il costo di compartecipazione a carico delle famiglie è di 50 euro, per cui sono utilizzabili i bonus messi a disposizione dal Governo.

“Dopo la chiusura delle scuole e dell’attività didattica – continua la Bosano – proviamo a ripartire all’aria aperta, cercando soluzioni alternative per rispondere positivamente alle limitazioni che la situazione attuale ci pone. Sperimentando e crescendo insieme. Il gioco è lo strumento privilegiato di apprendimento, per questo verranno sviluppate proposte educative, di cui a breve pubblicheremo il programma, sotto forma di attività ludico-ricreative”.

“Gli obiettivi primari che l’Amministrazione Comunale pone alla base dei centri estivi – conclude il Sindaco Luigi Massa – sono quelli di dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di vivere all’aria aperta e di riappropriarsi di spazi a loro conosciuti. Dare loro la possibilità di tornare a socializzare con i coetanei e con altri adulti, fornire alle famiglie un supporto educativo di qualità. Sempre sensibile e attenta alle sane abitudini alimentari, l’Amministrazione offrirà, a coloro che frequentano i centri estivi, uno spuntino a base di frutta e prodotti locali a metà mattina”.

