ASCOLI PICENO – Torna il trenino turistico nel capoluogo.

Con l’ Ordinanza Dirigenziale numero 266 del 19 giugno, l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone con decorrenza immediata e per tutto il corrente anno 2020:

1. di consentire il transito del “Trenino turistico Happy Train XIX” – Telaio motrive: HTH0NR19003201601 – Telaio rimorchio: HTH0NR19003201602 – Telaio rimorchio: HTH0NR19003201603, autorizzando, quindi, i seguenti percorsi urbani:

Percorso “A” (Originario):

(Partenza) Piazza Arringo – Corso Trento e Trieste – Via Cino Del Duca – Piazza del Popolo – Corso G. Mazzini – Via del Trivio – Via A. Ceci – Corso Trento e Trieste – Lungo Tronto Bartolomei – P.zza G. Giacomini – Ponte Nuovo – Viale S. Vellei – Viale M. Federici – Via A. Rigantè – Ponte Romano – Via Elisabetta Trebbiani – P.zza Ventidio Basso – Via B. Cairoli – Via P. Marucci – Via E. Clementi – Via delle Torri – Corso G. Mazzini* – Via D’Ancaria – Via A. Ceci – Corso Trento e Trieste – Piazza Arringo – Via Dante Alighieri – Viale A. De Gasperi – Corso Vittorio Emanuele – Ponte Maggiore – Viale Indipendenza – Viale Indipendenza – Ponte Maggiore – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Arringo (arrivo).

Qualora possibile e, precisamente, quando via D’Ancaria non è occupata da mercato settimanale/mercatini/eventi il percorso, da Corso Mazzini, anziché proseguire direttamente in Corso Trento e Trieste, sarà il seguente: Via D’Ancaria – Via Ceci – Corso Trento e Trieste.

Percorso “B” (originario + Tempietto di Sant’Emidio Rosso):

(Partenza) Piazza Arringo – Corso Trento e Trieste – Via Cino del Duca – Piazza del Popolo – Corso G. Mazzini – Via del Trivio – Via A. Ceci – Corso Trento e Trieste – Lungo Tronto Bartolomei – P.zza G. Giacomini – Ponte Nuovo – Viale S. Vellei – Viale M. Federici – Via Faiano – Via P. Semproni – Via B. Tucci – Ponte Romano – Via Elisabetta Trebbiani – P.zza Ventidio Basso – Via B. Cairoli – Via P. Marucci – Via E. Clementi – Via delle Torri – Corso G. Mazzini – Via D’Ancaria – Via A. Ceci – Corso Trento e Trieste – Piazza Arringo – Via Dante Alighieri – Viale A. De Gasperi – Corso Vittorio Emanuele – Ponte Maggiore – Viale Indipendenza – Ponte Maggiore – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Arringo (arrivo).

Percorso “C” (Porta Romana):

(Partenza) Piazza Arringo – Corso Trento e Trieste – Via Cino Del Duca – Piazza del Popolo – Corso G. Mazzini – Via del Trivio – Via A. Ceci – Corso Trento e Trieste – Largo del Cremore – Via E. Tamburrini – P.zza Ventidio Basso – Via B. Cairoli – Via P. Marucci – Via Emidio Clementi – Via delle Torri – Corso G. Mazzini – P.zza Cecco d’Ascoli – Via D. Angelini – Via XX Settembre – Piazza Arringo – Via Dante Alighieri – Viale A. De Gasperi – Corso Vittorio Emanuele – Ponte Maggiore – Viale Indipendenza – Ponte Magggiore – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Arringo (Arrivo).

Percorso “D” (nel caso in cui non si possa transitare su Corso Trento e Trieste):

(Partenza) Piazza Arringo – Via D. Alighieri – Via A. De Gasperi – Corso V. Emanuele – Ponte Maggiore – Viale Indipendenza – Ponte Maggiore – Rua dell’Anfora – Corso G. Mazzini – Via G. Sacconi – P.zza G. Giacomini – Ponte Nuovo – Viale S. Vellei – Viale M. Federici – Via A. Rigantè – Ponte Romano – Via E. Trebbiani – P.zza V. Basso – Via B. Cairoli – Via P. Marucci – Via E. Clementi – Via delle Torri – Corso G. Mazzini – P.zza del Popolo – Via dell’Archivio – Via del Trivio – Via XX Settembre – Piazza Arringo (Arrivo).

Relativamente a tutti i percosi (A, B, C e D), qualora in Via delle Torri non sia possibile svoltare in Corso Mazzini, direzione est, per impedimenti sul percorso (cantieri, occupazioni che riducano lo spazio di manovra ecc.) il percorso sarà: Corso Mazzini (direzione ovest) – Piazza Cecco D’Ascoli – Via Dino Angelini – Via XX Settembre – Piazza Arringo.

Percorso “D” (percorso verso il deposito e dal deposito: che contempla, relativamente al rientro in deposito, anche l’ipotesi in cui piazza Arringo sia occupata per eventi e non sia agevole la manovra del mezzo)

Piazza Arringo – Via XX Settembre – Via Dino Angelini – Piazza Cecco D’Ascoli – Via Dino Angelini – Via XX Settembre – Piazza Arringo – Via Dante Alighieri – Viale Alcide De Gasperi – Corso Vittorio Emanuele – Ponte Maggiore – Viale Indipendenza – Viale Guglielmo Marconi – Via Erasmo Mari – Viale Piceno Aprutina – Via Calzecchi Onesti – Strada di Castgneti (identico percorso dal deposito a Piazza Arringo).

2. di procedere “a passo d’uomo” all’interno delle aree pedonali e ad una velocità massima di 25 km/h nelle zone a Traffico Limitato, con particolare attenzione agli attraversamenti delle aree pedonali quali Piazza Arringo, Piazza del Popolo, nonché nel tratto che congiunge Piazza Arringo con Via Dante Alighieri – direzione est;

3. di ricorrere all’ausilio di un moviere:

nell’attraversamento del tratto che congiunge Piazza Arringo con Via D. Alighieri – direzione est;

nell’attraversamento di Piazza Arringo, durante il mercato ambulante settimanale (mercoledì e sabato) e durante le edizioni del mercatino dell’antiquariato;

nell’attraversamento di tutte le Aree Pedonali, ogni qual volta sussista un consistente transito pedonale, come presumibilmente avviene nei giorni festivi e/o in concomitanza di particolari eventi/ricorrenze;

4. di utilizzare il percorso alternativo (B) in concomitanza con lo svolgimento (ivi compreso allestimento e disallestimento) di tutte le edizioni del mercatino dell’antiquariato, previste ogni 3^ domenica del mese e sabato antecedente (con esclusione del mese di luglio);

5. di dare atto che la validità della presente ordinanza è subordinata alla validità dell’affidamento contrattuale (anche in eventuale proroga) del servizio di Trenino Turistico alla Ditta Giocamondo e che, di conseguenza, qualora l’affidamento giunga a termine, o venga revocato o sospeso, la presente ordinanza perde, automaticamente, la propria efficacia.

