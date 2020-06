Trentunesimo turno di Serie B 2019/20. A pochi minuti dall’inizio convocato in extremis Maurizii da Mister Dionigi, per affaticamento di Brosco. La fascia di capitano sul braccio di Padoin

A pochi minuti dall’inizio convocato in extremis Maurizii da Mister Dionigi, per affaticamento di Brosco. La fascia di capitano sul braccio di Padoin. In tribuna il presidente Neri e Roberta Pulcinelli insieme agli squalificati Gravillon e Cavion e l’infortunato Pucino. Ascoli con i calzettoni rossi come Rozzi, voluti da Pulcinelli.

ASCOLI (3-4-1-2): Leali; Ferigra, Valentini, Ranieri; Andreoni, Padoin (29′ s.t Troiano), Brlek (29′ s.t Pinto), Sernicola; Morosini (14′ s.t Eramo); Ninkovic (1’s.t Trotta), Scamacca. A disp. Marchegiani, Novi, Troiano, Petrucci, Piccinocchi, Trotta, Eramo, Maurizii, Matos, De Alcantara, Costa Pinto. All. Dionigi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Mustacchio (14′ s.t Simy), Benali, Barberis, Crociata (42′ Maxi Lopez), Molina; Messias, Armenteros (14′ s.t Evans). A disp. Figliuzzi, Festa, Golemic, Bellodi, Gerbo, Gomelt, , Zanellato, Rodio, Evan’s, Ruggiero. All. Stroppa.

ARBITRO: Sozza di Seregno

RETI: 14′ S.T .Barberis. 32′ s.t. Trotta

AMMONIZIONI: Curado (C.), Ferigra (A.), Crociata (C.), Eramo (A.). Troiano (A-)

NOTE: ammonito mister Dionigi per proteste. 3′ recupero. p.t., 4′ recupero s.t.

CRONACA DEL MATCH

49′ termina il match

43′ Scamacca si divora il raddoppio pescato solo a centro area a un cross di Andreoni , non impatta bene tirando sul fondo

38′ ancora Leali bravissimo in uscita a fermare Simy lanciato a rete

31′ GOL ASCOLI, bel dialogo in atea tra Pinto e Trotta che finalizza con un tap in di collo in rete

28′ Scamacca ci prova di testa e sfiora il gol

16′ Trotta si divora un gol a tu per tu con Cordaz tirando fuori dallo specchio

14′ GOL CROTONE, punizione dalla sinistra palla in area sul secondo palo colpita da Barberis che infila al volo in rete

10′ altra azione pericolosa del Crotone che arriva al tiro con Armenteros, palla alta sopra la traversa

4′ Ferigra ferma il contropiede di Armenteros che si invola solo a centrocampo, ammonizione

2′ palla gol per il Crotone respinto due volte il trio di Armenteros, palo di Belali

1′ entra Trotta per Ninkovic

PRIMO TEMPO

48′ termina la prima frazione

46′ tiro a giro di Mustacchio dal limite destro, para e devia Leali in tuffo

44′ concessi 3 minuti di recupero

43′ si ferma di nuovo Ninkovic che non riesce a vedere bene

42′ bravissimo Sernicola sulla fascia sinistra tenta due volte il cross senza però trovare Scamacca

39′ Curado ammonito per una gomitata a Ninkovic

39′ Ninkovic lancia Scamacca verso l’area, anticipato da Curado

30′ Leali salva fermando in uscita bassa un’azione pericolosa a tu per tu con Mustacchio salvando il Picchio

27′ palo del Crotone, tiro di Messias deviato da Molina che colpisce il legno aveva sfiorato LEali

19′ Ranieri si ferma colpito duro, soccorso dai sanitari, si scaldano De Alcantara e Troiano

17′ Cordaz rilancia direttamente per Benali, stop e tiro in area, palla che sfiora il palo alla sinistra di Leali

13′ Crociata ci prova dalla distanza, tiro debole che termina sul fondo

11′ cross in area bianconera, Mustacchio non ci arriva per poco, porta di Leali salva

10′ cross di Andreoni in area per Scamacca che cerca di colpire il pallone ma fa fallo sul difensore

7′ Morosini si invola verso l’area ma viene chiuso da quattro difensori e allarga per Andreoni, cross che Ninkovic non riesce a sfruttare

4′ palla gol clamorosa per il Crotone, Armenteros colpisce il palo con un tap in a porta vuota in scivolata impattando un bel cross rasoterra di Benali

3′ Benali pericoloso in area dopo una bella manovra, chiuso da Ferigra

0′- inizio del match

