La serata sarà presentata da Francesca Martinelli, mentre la regia è affidata ad Andrea Pizi. Anche in questa edizione sarà consegnata una targa ad un giovane stilista emergente in memoria di Aurora Stella

ASCOLI PICENO – In programma una serata all’insegna della moda nella città delle Cento Torri.

E’ stata fissata ad Ascoli per sabato 22 agosto, ore 21, la manifestazione “Moda sotto le stelle… Il Centro Sfila” presso la fantastica location del Chiostro di San Francesco (di fronte al Teatro Ventidio Basso di Ascoli).

La sfilata si terrà facendo riferimento alle normative emanate dal Governo in occasione del Covid-19.

“Tanti i negozi del centro che stanno aderendo – affermano le ideatrici della kermesse, Laura Trontini, Francesca Pantaloni e Daniela Massi – del settore abbigliamento uomo, donna e bambino, ma anche diverse attività di accessori legati alla moda”.

La kermesse, giunta alla quinta edizione è stata creata per dare un’ulteriore possibilità alle attività del settore abbigliamento soprattutto del centro cittadino, di presentare i nuovi arrivi in anteprima e senza alcun costo, visto che l’organizzazione Cuore Azzurro ha deciso che la partecipazione fosse gratuita.

Per il secondo anno consecutivo “Moda sotto le stelle… Il Centro Sfila” sarà presentata dall’affascinante Francesca Martinelli, mentre la regia è affidata ad Andrea Pizi. Anche in questa edizione sarà consegnata una targa ad un giovane stilista emergente in memoria della giovane ed indimenticabile Aurora Stella, angelo scomparso prematuramente e facente parte dello staff/modelle.

Per info: Associazione Culturale Cuore Azzurro, 334/3239570.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.